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سياسة

مقاتلات ألمانية تجبر طائرة كورية على الهبوط في مطار شتوتغارت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
16/7/2017

أجبرت طائرتان مقاتلتان ألمانيتان طائرة ركاب تابعة لشركة "كوريان إير" الكورية الجنوبية على الهبوط في مطار شتوتغارت في وقت متأخر من ليل السبت.

وساعدت الطائرتان التابعتان لجيش الدفاع الاتحادي الألماني "بونديس فير"، طائرة الركاب التابعة لشركة "كوريان إير" على الهبوط في مطار شتوتغارت في وقت متأخر السبت، بعد أن انقطع الاتصال اللاسلكي بين الطائرة ومركز مراقبة الحركة الجوية.

وكانت الطائرة في طريقها من العاصمة الكورية الجنوبية سول إلى زيورخ عندما انقطع الاتصال اللاسلكي، وفقا لما ذكره متحدث باسم مطار شتوتغارت لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ).

وفي البداية لم يتضح السبب وراء فقدان الاتصال.

وأحدثت الطائرتان الحربيتان دويا قويا أثناء تحليقهما فوق مدينة شتوتغارت بجنوب غرب ألمانيا خلال محاولتهما اللحاق بالطائرة الكورية.

وبعد الهبوط، اضطر 200 راكب إلى قضاء الليل في المطار، ووفقا للمتحدث فإنه لم يكن بالإمكان استكمال الرحلة بسبب حظر للطيران في الليل.

يذكر أنه تم ارسال طائرتين مقاتلتين للحاق بطائرة ركاب مصرية في جنوبي ألمانيا، مساء الجمعة، وذلك بعد تعذر اتصال مركز مراقبة الحركة الجوية بها.

ولم تتطلب هذه الحالة إجبار الطائرة على الهبوط، بعد أن تمكنت في نهاية المطاف من الاتصال بالمركز عبر الراديو. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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