شاهد: مقتل 16 شخصا في سقوط حافلة من على قمة جبل

قال مسؤول بارز بالشرطة إن 16 زائرا هندوسيا لمزار ديني لقوا حتفهم وأصيب 27 آخرون (الأحد) بعد انزلاق حافلة كانت تقلهم من على طريق جبلي وسقوطها في واد ضيق في كشمير الهندية.

وقال موهان لال مفتش الشرطة إن الحافلة كانت في طريقها إلى سريناغار عاصمة الولاية عندما انحرفت عن الطريق الجبلي في وادي كشمير.

وأطلقت الشرطة والقوات الجوية عملية إنقاذ ونقلت حتى الآن 19 مصابا بعضهم في حالة حرجة.

وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي على حسابه على تويتر عن تعازيه في القتلى.

ويزور مئات الألوف من الهندوس كهف أمارناث وسط جبال الهيمالايا في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب من كل عام.

وفي الأسبوع الماضي قتل سبعة من الزوار الهندوس أغلبهم من النساء في تبادل لإطلاق النار اندلع في الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير في أعقاب هجومين لمسلحين على الشرطة مما أثار موجة غضب واحتجاجات على مستوى البلاد.

وتطالب كل من الهند وباكستان بحقها في أراضي كشمير كاملة، حيث تسيطر كل منها على جزء منها، وخاض البلدان ثلاثة حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 منها حربان على كشمير.