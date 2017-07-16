شاهد: أكثر من 80 ألف مسجد ترفع الأذان في تركيا في ذكرى محاولة الانقلاب

رفع أكثر من 80 ألف مسجد في تركيا الأذان مساء السبت في إطار إحياء الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد العام الماضي.

ويأتي رفع الأذان أسوة بما تم قبل عام، إذ شاركت المساجد في التصدي للانقلاب عبر رفع الأذان لدعوة المواطنين للاحتشاد في الميادين والتوجه إلى مؤسسات الدولة للدفاع عنها ضد الانقلابيين.

واحتشد الآلاف من المواطنين الأتراك في شوارع وميادين تركيا للاستماع إلى الأذان إحياء لليوم الذي سقط فيه أكثر من 250 قتيلا.

وتحتفل تركيا بالذكرى الأولى لإفشال محاولة الانقلاب العام الماضي عبر فعاليات متنوعة على مدار عدة أيام، ويشارك فيها عدد كبير من مسؤولي الدولة.