شاهد: أردوغان يفتتح نصبا لشهداء المحاولة الانقلابية في أنقرة

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجر الأحد، نصباً تذكاريًا لشهداء المحاولة الانقلابية الفاشلة، أمام المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وفي كلمة له قبيل الافتتاح قال أردوغان، إن "شهداءنا سيعيشون في قلوبنا دائمًا حتى لو دفنت أجسادهم في التراب، بينما الخونة من أتباع منظمة فتح الله غولن الإرهابية سيفنون في السجون ويموتون كل يوم".

وتعهد الرئيس التركي بمحاسبة المتورطين بالمحاولة الانقلابية العام الماضي، وأضاف" كونوا واثقين أن الخونة الذين وجهوا أسلحتهم لبلدنا وشعبنا وحريتنا ومستقبلنا لن يروا النور مرة أخرى".

وأكد أن الشعب التركي سيحاسب من وصفهم بـ"العسكريين الخونة" التابعين لزعيم منظمة غولن الذي وصفه بـ"الدجال".

وشكر أردوغان السياسيين، وعلى رأسهم رئيس حزب الحركة القومية (دولت بهجة لي) "الذين وقفوا ضد خيانة 15 تموز".

وحول حالة الطوارئ في البلاد، أشار أردوغان إلى أن "مجلس الأمن القومي سيقترح على الحكومة تمديد حالة الطوارئ مجددًا خلال اجتماعه غدًا الإثنين".

وأكد أردوغان أنهم سيصلون إلى أهدافهم لعام 2023، وقال في هذا الصدد، "سنصل مع شعبنا إلى أهدافنا لعام 2023 ولن يثنينا عن تحقيقها "خونة" منظمة غولن، ولا قتلة بي كا كا (حزب العمال الكردستاني)، وداعش (تنظيم الدولة)، ولا حلفاؤنا المزعومين الذين يعملون على محاصرتنا على طول حدودنا".

وأردف بالقول: "بعون الله سنؤسس سويًا تركيا كبيرة وقوية ومزدهرة".

وفيما يتعلق بالمفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوربي قال أردوغان إن الأوربيين "لا يوفون بتعهداتهم"، مستشهدًا بعدم إلغاء تأشيرة الدخول على المواطنين الأتراك، وعدم الإيفاء بالتعهدات المالية التي صرحوا بها بخصوص اتفاق اللاجئين مع تركيا.