البث الحي
سياسة

شاهد: أردوغان يفتتح نصبا لشهداء المحاولة الانقلابية في أنقرة

16/7/2017

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجر الأحد، نصباً تذكاريًا لشهداء المحاولة الانقلابية الفاشلة، أمام المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وفي كلمة له قبيل الافتتاح قال أردوغان، إن "شهداءنا سيعيشون في قلوبنا دائمًا حتى لو دفنت أجسادهم في التراب، بينما الخونة من أتباع منظمة فتح الله غولن الإرهابية سيفنون في السجون ويموتون كل يوم".

وتعهد الرئيس التركي بمحاسبة المتورطين بالمحاولة الانقلابية العام الماضي، وأضاف" كونوا واثقين أن الخونة الذين وجهوا أسلحتهم لبلدنا وشعبنا وحريتنا ومستقبلنا لن يروا النور مرة أخرى".

وأكد أن الشعب التركي سيحاسب من وصفهم بـ"العسكريين الخونة" التابعين لزعيم منظمة غولن الذي وصفه بـ"الدجال".

وشكر أردوغان السياسيين، وعلى رأسهم رئيس حزب الحركة القومية (دولت بهجة لي) "الذين وقفوا ضد خيانة 15 تموز".

وحول حالة الطوارئ في البلاد، أشار أردوغان إلى أن "مجلس الأمن القومي سيقترح على الحكومة تمديد حالة الطوارئ مجددًا خلال اجتماعه غدًا الإثنين".

وأكد أردوغان أنهم سيصلون إلى أهدافهم لعام 2023، وقال في هذا الصدد، "سنصل مع شعبنا إلى أهدافنا لعام 2023 ولن يثنينا عن تحقيقها "خونة" منظمة غولن، ولا قتلة بي كا كا (حزب العمال الكردستاني)، وداعش (تنظيم الدولة)، ولا حلفاؤنا المزعومين الذين يعملون على محاصرتنا على طول حدودنا".

وأردف بالقول: "بعون الله سنؤسس سويًا تركيا كبيرة وقوية ومزدهرة".

وفيما يتعلق بالمفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوربي قال أردوغان إن الأوربيين "لا يوفون بتعهداتهم"، مستشهدًا بعدم إلغاء تأشيرة الدخول على المواطنين الأتراك، وعدم الإيفاء بالتعهدات المالية التي صرحوا بها بخصوص اتفاق اللاجئين مع تركيا.

المصدر : الأناضول + رويترز
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)