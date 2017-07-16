رئيس وزراء الهند: لا تسامح مع العنف بحُجّة تقديس البقر

شدد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الأحد، على أنه لا يمكن التسامح نهائيًا مع العنف بذريعة تقديس البقر وحمايته.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره ممثل جميع الأحزاب السياسية في البلاد، وذلك تمهيدًا للجلسة البرلمانية العامة المقرر عقدها الاثنين.

وطلب مودي من رؤساء حكومات الولايات التعامل بحزم شديد مع الذين ينتهكون القانون، بحسب موقع صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وأوضح أن الحكومة المركزية أوعزت إلى حكومات الولايات باتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي انتهاك للقانون أو النظام القائم في البلاد، كونهما أساس الدولة وجوهرها.

كما دعا رئيس الوزراء جميع الأطراف للتعاون والاتحاد معًا بهدف وضع حد لعمليات العنف الطائفي المتزايد في البلاد.

وشهد عدد من المدن الهندية الشهر الماضي احتجاجات واسعة على سلسلة من الهجمات التي تعرض لها مسلمون بتهمة قتل البقر أو أكل لحوم البقر.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد مقتل صبي مسلم طعنا بعدما اتهمه عدد من الركاب الهندوس على متن أحد القطارات بحيازة لحم البقر.

كما تعرض رجل في 27 يونيو/حزيران للضرب وإشعال النيران في منزله من قبل عدد من الدهماء الذين اتهموه بذبح بقرة في ولاية جهارخاند شرقي البلاد.

ويرى محللون أن تصاعد موجة التشدد العقائدي والعنصري تجاه مسلمي الهند، وذلك باستهدافهم بالقتل من قبل الهندوس بذريعة أنهم يأكلون لحوم البقر ويتاجرون بها، ينذر بتوسع دائرة الخلاف مع باقي الطوائف في البلاد