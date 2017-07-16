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سياسة

ترمب يعيّن مستشارا قانونيا مكلفا بقضية روسيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
16/7/2017

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعيين مدع عام فيدرالي سابق مستشارا قانونيا للبيت الأبيض ليتولى مهمة التعامل مع قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي لا تنفك تتوالى فصولها.

وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب إن الشريك في مكتب هوغان لوفيلز للمحاماة في واشنطن المدعي العام الفدرالي السابق "تاي كوب" سيتولى منصب المحامي الخاص.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية عديدة فإن المستشار القانوني الجديد سيتولى المسائل المتعلّقة بالتحقيقات التي يجريها كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والكونغرس في احتمال تآمر أفراد من الحملة الانتخابية لدونالد ترمب مع موسكو في تدخلها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضحت شبكة "ايه بي سي" أن المستشار القانوني سيعمل بالتنسيق مع المحامين الخاصين المكلفين الدفاع عن الرئيس في فضيحة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويأتي الإعلان بعد أسبوع على الكشف عن لقاء جرى خلال الحملة الانتخابية العام الفائت بين نجل ترمب ومحامية روسية قيل له إنها ستزوده بمعلومات من الحكومة الروسية من شأنها الإضرار بهيلاري كلينتون.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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