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بالصور: سلطات الاحتلال تبدأ تركيب بوابات إلكترونية على أبواب الأقصى

سلطات الاحتلال تبدأ تركيب بوابات إلكترونية على أبواب الأقصى
سلطات الاحتلال تبدأ تركيب بوابات إلكترونية على أبواب الأقصى
16/7/2017

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، تركيب بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك الذي يشهد لليوم الثالث على التوالي حصاراً وإغلاقاً ومنع الدخول ورفع الأذان فيه.

وكانت سيارات تحمل البوابات الإلكترونية قد وصلت عند باب الأسباط، في الوقت الذي اقتحم فيه ضباط إسرائيليون كبار باحات الأقصى وانتشر عناصر من حرس الحدود الإسرائيلية في كل نواحي الحرم القدسي.

وذكرت مصادر صحفية أن عشرات المقدسيين توجهوا لأداء صلاة فجر اليوم في الاقصى، لكن سلطات الاحتلال منعتهم من ذلك لمواصلة إغلاقه بالكامل، ونشر الحواجز الحديدية على مداخله ومداخل القدس القديمة.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح الأحد حصارا مشددا على المسجد الأقصى وعلى البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة ومنعت موظفيه من الدخول إلى المسجد ومزاولة أعمالهم لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مخابرات الاحتلال اتصلت الليلة الماضية بعدد من حراس المسجد وطلبت منهم عدم الذهاب إلى المسجد الأقصى أو دخوله.

وأشارت إلى أن عشرات المقدسيين أدوا صلاة فجر الأحد عند أقرب نقطة للمسجد الأقصى استطاعوا الوصول لها فيما ينتظر أهل القدس السماح لهم بالدخول إلى المسجد بعد أن منعوا من دخوله بقرار من قوات الاحتلال في إجراء عقابي نتيجة تنفيذ عملية إطلاق النار صباح الجمعة في المسجد المبارك.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت السبت عن نيتها فتح أبواب المسجد الأقصى للمسلمين واقتحامات المستوطنين تدريجيا بدءا من ظهر الأحد، علما بأن القرار يشمل تركيب بوابات إلكترونية لكشف المعادن إضافة إلى كاميرات مراقبة في ساحات المسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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