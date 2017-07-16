اعتقال شقيق الرئيس الإيراني في قضية فساد

قال متحدث باسم السلطة القضائية (الأحد) إن السلطات الإيرانية اعتقلت شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني في قضية فساد يقول مؤيدو الرئيس إن لها دوافع سياسية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن غلام حسين محسني إيجئي المتحدث باسم السلطة القضائية قوله إنه تم استدعاء حسين فريدون، وهو مستشار مقرب أيضا من روحاني (السبت) في قضية يواجه فيها اتهامات مالية غير محددة، وتم اعتقاله لاحقا.

ونقل عن محسني إيجئي قوله "إذا دفع فريدون الكفالة سيتم الإفراج عنه، تم الاستماع لأقواله كثيرا وتم استجواب آخرين أيضا وبعضهم محتجز، والقضية مستمرة".

ولم يتسن الحصول على تفاصيل عن قيمة الكفالة.

وفسر بعض أنصار روحاني التهم الموجهة لفريدون على أنها خطوة من السلطة القضائية المحافظة لتشويه صورة الرئيس.

وفريدون دبلوماسي كبير شارك في المحادثات التي أدت إلى التوصل للاتفاق النووي عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

وروحاني اسمه الأصلي حسن فريدون قبل أن يحصل على لقبه الجديد.