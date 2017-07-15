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سياسة

شاهد: حريق كبير ببرج شاهق في هاواي ومقتل 3 أشخاص

15/7/2017

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم الجمعة فى حريق كبير بمبنى سكني شاهق فى مدينة هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، وأشارت وسائل إعلام إلى احتمال محاصرة بعض الأشخاص.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فى هونولولو "ديفيد جينكينز" إنه تم إخلاء المبنى إلا أنه ربما يكون هناك أشخاص مازالوا محاصرين داخل المبنى.

وقال رئيس إدارة الإطفاء مانويل نيفيس في مؤتمر صحفي من موقع الحريق إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم ولم يقدم تفاصيل بشأن القتلى.

وقالت إدارة شرطة هونولولو إن الحريق أدى إلى إغلاق شارع رئيسي أمام البرج.

وقالت صحيفة (هونولولو ستار أدفرتيزر) إن الحريق بدأ في الطابق السادس والعشرين وانتقل إلى الطوابق الأخرى، وإنه لم يتسن معرفة سبب الحريق.

وذكرت الصحيفة أن أكثر من 60 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق الكبير الذي اندلع في عدة طوابق من مبنى "ماركو بولو" المكون من 36 طابقا.

وأوضحت الصحيفة أن مصابين تلقوا العلاج في الموقع ونقل اثنان إلى المستشفى بعد أن تعرضا لاستنشاق الدخان، وقالت الصحيفة إن أحدهما حالته خطيرة.

وأضافت أن رجال الإطفاء يتعاملون مع تقارير عن وجود محاصرين داخل شققهم.

وكان أكثر من 80 شخصا قتلوا في 14 يونيو /حزيران عندما شب حريق في برج سكني من 24 طابقا في لندن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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