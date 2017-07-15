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سياسة

شاهد: احتجاجات ضد زيارة نتنياهو إلى فرنسا

15/7/2017

تظاهر عشرات الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فرنسا.

وانتقد المتظاهرون دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنتنياهو بسبب سياسة الاستيطان وحصاره لقطاع غزة، قائلين إن استقبال مجرم انتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أمر محرج ولا يبعث بالرسالة الصحيحة.

وأثارت الدعوة استياء البعض الذين يرون في ذلك "خلطا في الامور" أو استخداما لليهود الفرنسيين "كأدوات". وقال "الاتحاد اليهودي الفرنسي للسلام" إنه "صدم" بدعوة مسؤول إسرائيلي إلى مراسم إحياء ذكرى "جريمة فرنسية ضد الإنسانية". كما احتج الحزب الشيوعي الفرنسي أيضا معتبرا أن نتنياهو "لا يحمل رسالة سلام".

ومن المقرر أن يشارك نتنياهو في إحياء ذكرى اعتقالات طالت عددا كبيرا من اليهود الفرنسيين عام 1942، على ان يلتقي لاحقا الرئيس ماكرون للمرة الأولى.

المصدر : أسوشيتد برس + مواقع فرنسية
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