شاهد: إنقاذ طفل سوري من تحت الأنقاض عقب غارة جوية

أظهرت لقطات فيديو جرى تحميلها على الإنترنت (الجمعة) قوات الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء وهي تنقذ طفلا من تحت أنقاض مبنى متهدم عقب غارات جوية استهدفت عين ترما بسوريا.

وأسفر القصف عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأظهرت اللقطات تصاعد الدخان ومباني مدمرة وأشخاصا يتلقون العلاج في مستشفى ميداني.

ورجح المرصد أن يرتفع عدد الضحايا قائلا إنها أكبر مذبحة ترتكبها الطائرات الحربية في الغوطة الشرقية منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي حين استهدف الطيران الحربي مدينة سقبا وقتل 18 شخصا.