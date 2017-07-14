البث الحي
سياسة

نيويورك تايمز: تيلرسون فشل بمهمته لحل أزمة الخليج

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
14/7/2017

قالت "نيويورك تايمز" اليوم إن وزير الخارجية الأمريكي فشل في حل النزاع القائم بين قطر والدول العربية الأربع التي تفرض عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا منذ 5 من يونيو/حزيران الماضي.

وزادت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بدا مرهقا وهو يتحدث إلى الصحفيين المرافقين له على الطائرة التي أقلته من الدوحة في طريق العودة إلى بلاده أمس الخميس.

وقال تيلرسون للصحفيين "أنا مُتعب، جد متعب. فقد كانت رحلة طويلة". وفي معرض رده على سؤال عن أكثر ما أثار استغرابه في وظيفته الجديدة كوزير للخارجية، أجاب "حسنا، إنها مختلفة كثيرا عن أن تكون رئيسا تنفيذيا لشركة إيكسون، فقد كنت أنا صاحب القرار الأخير. وهذا يجعل الحياة دوما أسهل بكثير".

وكانت الدوحة آخر محطاته في مهمته بمنطقة الخليج، في إطار جهوده لاحتواء الأزمة الناجمة عن حصار الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لدولة قطر.

وعزت "نيويورك تايمز" بعض السبب في عجز تيلرسون عن التوصل لاتفاق في مهمته إلى دعم الرئيس دونالد ترمب لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وهو ما رأت أنه منح المملكة الثقة لبدء الحصار على قطر ثم التمسك به بغض النظر عن "توسلات" تيلرسون "العاجلة والعديمة الجدوى".

ومضت إلى القول إن تداعيات النزاع بين قطر وحليفات الولايات المتحدة الأخريات قد تتضح تبعاتها "الإستراتيجية" في وقت مبكر من الأسبوع المقبل عندما يجتمع مندوبو أكثر من سبعين دولة متحالفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في واشنطن للتشاور حول كيفية إعادة بناء وإدارة مدينة الموصل ومناطق العراق التي استعيدت من قبضة التنظيم المسلح.

وتأمل إدارة ترمب -التي ظلت ترفض الالتزام بجهود بناء العراق- في حشد "عالم عربي موحد" للاضطلاع بتلك المهمة الجبارة، لكن تلك الغاية قد تبدو صعبة المنال في ظل الأزمة الخليجية الراهنة، على حد تعبير "نيويورك تايمز".

المصدر : الجزيرة + نيويورك تايمز
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)