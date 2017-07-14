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سياسة

مقتل شرطيين إسرائيليين في عملية القدس

أفراد من قوى الأمن الإسرائيلي عقب عملية القدس اليوم
أفراد من قوى الأمن الإسرائيلي عقب عملية القدس اليوم
14/7/2017

أعلن متحدث بلسان شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقتل عنصرين من الشرطة كانا قد تعرضا لإصابات بالغة جراء اشتباك مع فلسطينيين في العملية التي وقعت صباح الجمعة بمدينة القدس.

وأكد "ميكي روزنفيلد" المتحدث باسم الشرطة، في تصريح صحفي مكتوب مقتل الشرطيين بعد إصابتهما بجروح خطيرة في الاشتباك.

وأوضح التصريح بأن الشرطيين القتيلين هما "هايل ستاوي" 30 عاماً من سكان بلدة المغار و"كميل شنان" 22 عاما من بلدة حرفيش.

من جهة ثانية، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن الفلسطينيين الثلاثة الذين استشهدوا الجمعة، قتلوا برصاص الشرطة هم من مدينة أم الفحم(شمال).

وأضافت في تصريح مكتوب، أن "منفذي العملية في الحرم القدسي هم 3 مواطنين عرب إسرائيلين من سكان أم الفحم، وهم محمد أحمد محمد جبارين 29 عاما، محمد حامد عبد اللطيف جبارين 19 عاما، ومحمد أحمد مفضل جبارين 19 عاما".

وأوضحت الشرطة "تبين أيضا بالفحص أن لا ماض أمني سابق في سجل الثلاثة".

وصباح اليوم، استشهد 3 فلسطينيين برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، حسب تصريح رسمي.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح مكتوب إن الفلسطينيين الثلاثة، أطلقوا النار على أفراد الشرطة عند أحد بوابات المسجد وأنهم انسحبوا إلى داخل المسجد عندما طاردتهم الشرطة وأطلقت عليهم النار ما أدى إلى مقتلهم".

وأشارت الشرطة إلى إصابة 3 إسرائيليين، اثنين منهم إصابتهما خطيرة، قبل أن تعلن الشرطة في بيانها الحديث عن مقتلهما.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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