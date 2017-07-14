مقتل سائحتين ألمانيتين في مصر بعد ساعات من تحذير للرعايا الألمان

قال مدير أمن محافظة البحر الأحمر اللواء محمد الحمزاوي إن السائحتين اللتين قتلتا في هجوم بسكين اليوم الجمعة على شاطئ في مدينة الغردقة ألمانيتان.

وكانت مصادر أمنية قالت قبل ذلك إن القتيلتين أوكرانيتان.

وأضاف مدير الأمن أن هناك سائحتين من جمهورية التشيك ضمن المصابين الأربعة الآخرين.

وكانت مصادر أمنية وطبية أعلنت في وقت سابق اليوم إن مسلحا بسكين قتل سائحتين أوكرانيتين على شاطئ فندق في منتجع الغردقة على البحر الأحمر بمصر، وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة ألقت القبض على المهاجم وأنها تستجوبه للوقوف على دوافعه.

وتابعت الوزارة في بيان بصفحتها على فيسبوك "أشارت التحريات المبدئية إلى أن ذلك الشخص كان قد تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية سباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة".

وتأتي العملية بعد ساعات من تحذير الخارجية الألمانية في تنبيه نشرته على موقعها الإلكتروني الخميس بأن : "هناك احتمال متزايد لوقوع عمليات إرهابية، أو اختطاف في مصر".

وطالبت ألمانيا رعاياها بتوخي الحذر عند السفر إلى مصر، وأضافت أن "هذه العمليات يمكن أن تستهدف أهدافا أجنبية، أو مواطنين أجانب"، دون مزيد من التفاصيل عن تلك الأهداف.

ومضت قائلة: "يجب توخي الحذر عند السفر إلى مصر، خاصة للمناطق السياحية في البحر الأحمر (شمال شرق)".

وتابعت: "يجب تجنب التجمعات والتظاهرات، وخاصة الأماكن الدينية، والجامعات (دون ذكر أماكن بعينها)".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية.

وتشهد مصر عمليات مسلحة تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، وهي العمليات التي تزايدت خلال السنتين الماضيتين في أكثر من محافظة وخاصة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق) ما أسفر عن مقتل العشرات لاسيما من أفراد الجيش والشرطة.