مصر تحظر أنشطة الكنائس خلال شهر يوليو لأسباب أمنية

قالت مصادر في الكنيسة القبطية إن مصادر أمنية في مصر أبلغت الكنائس بإلغاء كافة الأنشطة والرحلات الدينية خارج الكنائس خلال شهر يوليو/تموز الجاري بسبب تهديدات أمنية.

و

واستهدف مسلحون أقباطا كانوا في طريقهم إلى دير بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في مايو/ أيار الماضي مما أسفر عن مقتل 29 شخصا.

وقبل ذلك الهجوم بنحو شهر لقي 44 شخصا حتفهم في هجمات على كاتدرائية وكنيسة في احتفال أحد السعف.

وأضافت المصادر لـ " رويترز" أن الأب بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة أبلغ الكنائس بقرار البابا تواضروس الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنع رحلات الكنائس أو الأنشطة أيا كانت حتى نهاية الشهر الجاري سواء داخل القاهرة أو خارجها حفاظا على أرواح المسيحيين.

وقالت المصادر إنه تم إبلاغ الأقباط الذين كانوا في رحلات أو معسكرات شبابية بقطع أنشطتهم والعودة إلى بيوتهم.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية المصرية إنها تلقت نفس التعليمات.

وقال الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر لـ "رويترز" تم الامتثال لقرار وزير الداخلية وإلغاء المعسكرات والرحلات الكنسية لحين إشعار آخر".

وقال مسؤول بكنيسة قبطية إن كنيسته تلقت "تعليمات شفوية هذا الأسبوع وليست مكتوبة منعا للذعر".

وأضاف أن الكنيسة تلقت المزيد من التعزيزات الأمنية لتأمين أبوابها هذا الأسبوع.