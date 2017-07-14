البث الحي
سياسة|مصر

مصر تحظر أنشطة الكنائس خلال شهر يوليو لأسباب أمنية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة (أرشيفية)
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة (أرشيفية)
13/7/2017

قالت مصادر في الكنيسة القبطية إن مصادر أمنية في مصر أبلغت الكنائس بإلغاء كافة الأنشطة والرحلات الدينية خارج الكنائس خلال شهر يوليو/تموز الجاري بسبب تهديدات أمنية.

و

واستهدف مسلحون أقباطا كانوا في طريقهم إلى دير بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في مايو/ أيار الماضي مما أسفر عن مقتل 29 شخصا.

وقبل ذلك الهجوم بنحو شهر لقي 44 شخصا حتفهم في هجمات على كاتدرائية وكنيسة في احتفال أحد السعف.

وأضافت المصادر لـ " رويترز" أن الأب بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة أبلغ الكنائس بقرار البابا تواضروس الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنع رحلات الكنائس أو الأنشطة أيا كانت حتى نهاية الشهر الجاري سواء داخل القاهرة أو خارجها حفاظا على أرواح المسيحيين.

وقالت المصادر إنه تم إبلاغ الأقباط الذين كانوا في رحلات أو معسكرات شبابية بقطع أنشطتهم والعودة إلى بيوتهم.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية المصرية إنها تلقت نفس التعليمات.

وقال الأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر لـ "رويترز" تم الامتثال لقرار وزير الداخلية وإلغاء المعسكرات والرحلات الكنسية لحين إشعار آخر".

وقال مسؤول بكنيسة قبطية إن كنيسته تلقت "تعليمات شفوية هذا الأسبوع وليست مكتوبة منعا للذعر".

وأضاف أن الكنيسة تلقت المزيد من التعزيزات الأمنية لتأمين أبوابها هذا الأسبوع.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)