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سياسة|مصر

مسلح يقتل سائحتين في منتجع بمدينة الغردقة بمصر

عناصر من الشرطة المصرية
عناصر من الشرطة المصرية
14/7/2017

قال مصدر أمني وآخر طبي إن مسلحا بسكين قتل سائحتين أوكرانيتين اليوم الجمعة على شاطئ فندق في منتجع الغردقة على البحر الأحمر بمصر.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق إن ست سائحات أجنبيات أصبن في الهجوم. وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم وأنها تستجوبه للوقوف على دوافعه.

وتابعت الوزارة في بيان بصفحتها على فيسبوك "أشارت التحريات المبدئية إلى أن ذلك الشخص كان قد تسلل إلى شاطئ أحد الفنادق السياحية سباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة".

ولم ترفع بريطانيا وروسيا بعد حظرا على تنظيم رحلات جوية إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ سقوط طائرة ركاب روسية في عام 2015 بعد إقلاعها من مطار المنتجع مما أسفر عن مقتل 215 شخصا كانوا على متنها.

وتعتمد مصر إلى حد كبير على السياحة في الحصول على العملة الصعبة، إلا أن إيراداتها من تلك الصناعة تراجعت إلى حد كبير بسبب الاضطرابات في البلاد بعد ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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