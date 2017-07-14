ماتيس: أمريكا لا يمكنها تأكيد مقتل أبو بكر البغدادي

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الجمعة إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن لديه "معلومات مؤكدة" تفيد بمقتل البغدادي لكن مسؤولين غربيين وعراقيين أبدوا تشككهم في الأمر.

وقال ماتيس "إذا كنا على علم ..كنا سنبلغكم. في الوقت الراهن لا يمكنني تأكيد أو نفي الأمر". وأضاف "أسلوبنا هو أننا سنفترض أنه حي لحين إثبات العكس وفي الوقت الحالي لا يمكنني إثبات العكس".

وأضاف ماتيس أن وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا لا يزال صامدا حتى الآن.

وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا والأردن وقفا لإطلاق النار واتفاقا لوقف التصعيد في جنوب غرب سوريا بعد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية.

وقال ماتيس "ما يحدث في جنوب غرب (سوريا) هو أمر ندعمه كما هو واضح لكن حاليا لا نشارك فيه. إنه بقيادة دبلوماسية من وزارة الخارجية.. جهد بين رئيس ورئيس".