البث الحي
سياسة|أمريكا

ماتيس: أمريكا لا يمكنها تأكيد مقتل أبو بكر البغدادي

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
14/7/2017

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الجمعة إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن لديه "معلومات مؤكدة" تفيد بمقتل البغدادي لكن مسؤولين غربيين وعراقيين أبدوا تشككهم في الأمر.

وقال ماتيس "إذا كنا على علم ..كنا سنبلغكم. في الوقت الراهن لا يمكنني تأكيد أو نفي الأمر". وأضاف "أسلوبنا هو أننا سنفترض أنه حي لحين إثبات العكس وفي الوقت الحالي لا يمكنني إثبات العكس".

وأضاف ماتيس أن وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا لا يزال صامدا حتى الآن.

وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا والأردن وقفا لإطلاق النار واتفاقا لوقف التصعيد في جنوب غرب سوريا بعد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية.

وقال ماتيس "ما يحدث في جنوب غرب (سوريا) هو أمر ندعمه كما هو واضح لكن حاليا لا نشارك فيه. إنه بقيادة دبلوماسية من وزارة الخارجية.. جهد بين رئيس ورئيس". 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)