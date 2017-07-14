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سياسة

قطر تدين هجومين على عناصر شرطة وأجانب بمصر

14/7/2017

أعربت قطر، الجمعة، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للهجومين الذي استهدف أحدهما نقطة أمنية بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، والآخر بمنتجع سياحي بالغردقة شرقي مصر

وأسفرا عن مقتل خمسة عناصر من الشرطة، وأجنبيتين اثنتين.

وأكدت وزارة الخارجية  القطرية، في بيان لها: موقف بلادها الثابت "من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأعرب البيان عن تعازي الدوحة "لذوي ضحايا الجريمتين الآثمتين وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

وأعلنت الحكومة المصرية، مساء اليوم، في بيان، مقتل أجنبيتين (دون تحديد جنسيتهما) إثر هجوم بسلاح أبيض، في منتجع سياحي بمدينة الغردقة، فيما قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر أمني إن الحادث أدى إلى مقتل امرأتين ألمانيتين.

جاء هذا الهجوم بعد ساعات من مقتل خمسة عناصر شرطة، في هجوم مسلح استهدف حاجزًا أمنيا، بمدينة البدرشين، بالجيزة، وفق بيان سابق لوزارة الداخلية.

وأمس الخميس، طالبت ألمانيا، رعاياها بتوخي الحذر عند السفر إلى مصر، لـ"احتمال وقوع عمليات إرهابية".

كما أكدت السفارة الألمانية لدى القاهرة، اليوم، في بيان، تحذيراتها الأمنية لرعاياها، مشيرة إلى أنه "لا توجد تحذيرات ضد السفر إلى مصر بأسْرِها بل إلى مناطق محدودة في البلاد"، دون تحديدها.

فيما أعلنت الكنائس المصرية الثلاث، أمس، أيضا إيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية، حتى نهاية يوليو/تموز الجاري؛ لـ"دواعٍ أمنية"، وفق تصريحات وبيانات منفصلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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