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سياسة|مصر

شاهد: فيديو متداول لهجوم على رجال شرطة في مصر

14/7/2017

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقطات فيديو لهجوم عدد من المسلحين على سيارة شرطة في مصر.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن ثلاثة مسلحين مجهولين قتلوا خمسة رجال شرطة في هجوم بالرصاص قرب القاهرة.

وأظهر الفيديو هجوم ثلاثة أشخاص على سيارة شرطة أثناء مروروها بالقرب منهم وإطلاقهم النيران عليها ثم إضرام النيران فيها.

وقالت الوزارة في بيان بصفحتها على فيسبوك إن المسلحين كانوا يركبون دراجة نارية وأطلقوا النار من سلاح آلي على سيارة شرطة كانت تقوم بدورية أمنية في منطقة البدرشين في محافظة الجيزة المجاورة للعاصمة.

وقالت مصادر أمنية إن السيارة كانت متجهة إلى منطقة سقارة السياحية القريبة للمشاركة في تأمينها.

وقام المهاجمون بأخذ متعلقات من داخل السيارة قبل أن يلقوا عبوتين حارقتين بداخلها ويغادروا المكان.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مسلحة، خلال الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن حركات مسلحة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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