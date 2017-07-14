شاهد: تمرين بحري مشترك بين قطر وبريطانيا

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية عن زيارة الزورق البريطاني "اتش إم إس ميديلتن" إلى الدوحة.

وأضافت المديرية إن الزيارة تأتي للمشاركة في تمرين بحري مشترك بين القوات البحرية الأميرية والقوات البحرية الملكية البريطانية في المياه الإقليمية القطرية.

وذكرت المديرية أن هذا التمرين يأتي بناء على اتفاقيات مسبقة بين الجانبين في إطار التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين الصديقين لدعم جهود مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب ولحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ويعد الزورق البريطاني "اتش إم إس ميديلتن" من أحدث كاسحات الألغام البحرية التي تستخدم كسلاح مضاد للغواصات والزوارق الحربية والطرادات البحرية في العالم.