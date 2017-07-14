شاهد: ترمب لزوجة ماكرون "هيئتك جميلة جدا"

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صفحة جديدة في سجل تعليقاته المثيرة للجدل على مظاهر النساء حيث قال لزوجة الرئيس الفرنسي "هيئتك جميلة جدا" أثناء زيارته الرسمية لفرنسا حاليا.

وقال ترمب للسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون التي كانت تقف بجانب زوجته ميلانيا "أنت في حالة بدنية جيدة للغاية" وتابع ترمب، الذي بدا أنه يتوجه بالحديث بعد ذلك إلى الرئيس الفرنسي "إنها في حالة بدنية جيدة.. جميلة".

وسُمعت تلك التعليقات في مقطع فيديو بثته مباشرة صفحة الفيسبوك الرسمية لإيمانويل ماكرون بشأن وصول ترمب إلى قصر الإليزيه.

وكانت هذه التصريحات الأحدث في سلسلة من التعليقات العامة الغريبة التي أدلى بها ترمب تجاه النساء منذ أن أصبحت مرشحا للرئاسة.

واجتمع ترامب (71 عاما)، والذي واجه انتقادات حادة بسبب تعليقاته على النساء، وزوجته ميلانيا (47 عاما) مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت (64 عاما) الخميس في مجمع ليزانفاليد المدفون فيه نابليون بونابرت وغيره من رموز الحرب في فرنسا.

وبعد جولة، التفت ترمب إلى سيدة فرنسا الأولى وأومأ إليها وقال "هيئتك جميلة جدا".

وبعدما كرر التعليق على الرئيس الفرنسي التفت مرة أخرى إلى بريجيت وقال "جميلة"، غير أن رد فعلها لم يكن واضحا.

وسرعان ما ظهرت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي واستنكر كثيرون تعليقات ترمب.

وعلى تويتر كتب أليكس بيرج، وهو معد تسجيلات فيديو مهتم بقضايا المرأة، "قول ترمب لسيدة فرنسا لأولى: هيئتك جميلة جدا يلخص موقف الرجال الذين يقفون بأطراف أصابعهم على الخط الفاصل بين المجاملة والتحرش الجنسي".

كما كتبت جين سيبيل نيوسوم، وهي ممثلة ومخرجة أفلام وثائقية، على تويتر "يا سيد ترمب: المرأة لا تحب أن تسمح ملاحظات غير مرغوب فيها عن رأيك في جسدها. هذا فج وغير ملائم بالمرة".

وحين كان عمرها 39 عاما كانت سيدة فرنسا الأولى معلمة لزوجها ماكرون وهو في المرحلة الثانوية، وماكرون، أصغر زعماء فرنسا منذ قرنين.

وواجه ترمب نقدا واسعا بسبب تعليقات اعتبرت غير مقبولة، منها انتقاده هيئة المرشحتين الرئاسيتين السابقتين هيلاري كلينتون وكارلي فيورينا، وتعليقاته عن الممثلة الكوميدية روزي أودونيل والإعلامية أريانا هافنجتون ونجمتي تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وهيدي كلوم وغيرها.

وشهدت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية ردود فعل غاضبة إبان حملة ترمب والتي صحبتها تسريبات خاصة بمواقف لترمب واعتبرت مسيئة للنساء.