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سياسة

شاهد: تركيا تجدد رفضها انتهاك سيادة قطر

وزير الخارجية التركي ونظيره القطري
وزير الخارجية التركي ونظيره القطري
14/7/2017

أعلن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو موقف بلاده الرافض لحصار قطر، في حين قال نظيره القطري إن دول الحصار لم تقدم حتى الآن أي دليل على اتهاماتها.

وقد جدد مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أنقرة الجمعة، موقف تركيا الرافض لحصار قطر، وعبر عن أمله في إيجاد حل للأزمة الخليجية عبر الحوار وبما لا يمس سيادة قطر، في حين قال نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن دول الحصار لم تقدم حتى الآن أي دليل على اتهاماتها.

وأكد الوزير التركي خلال المؤتمر الصحفي المشترك بأنقرة أن جهود بلاده ستستمر تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان لإيجاد حل للأزمة، معربا عن أمله بأن تحل في إطار من الاحترام المتبادل والمساواة.

وقال أوغلو إنه يجب حل الأزمة الخليجية عن طريق الحوار وإجراء مفاوضات في جوي أخوي، مؤكدا دعم بلاده للجهود المبذولة من قبل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لحل الأزمة.

وشدد الوزير التركي على ألا تنتهك مطالب دول الحصار سيادة قطر وأن تتواءم مع القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي وقعتها قطر مع الولايات المتحدة تثبت مدى التزام الدوحة بمكافحة الإرهاب.

وكان أوغلو قد كشف في وقت سابق عن جولة مرتقبة للرئيس التركي إلى بعض دول الخليج بهدف إيجاد حل للأزمة الخليجية، واصفا الجهود الأمريكية لحل الأزمة بأنها "مناسِبة".

من جهته قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن دول الحصار لم تقدم حتى الآن أي أدلة تثبت دعم قطر للإرهاب رغم مرور أربعين يوما على الأزمة.

وأضاف أن من يتابع الأزمة الخليجية يتأكد أنها بنيت على فبركات ولم تبن على حقائق أو مناقشات، مشيرا إلى أن دول الحصار تعطل جهود مكافحة الإرهاب.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تقدر كافة مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت معها في الأزمة الخليجية، معربا عن شكر بلاده لتركيا على موقفها الرافض للحصار.

وأكد وزير الخارجية القطري أن الاتصالات مستمرة مع دولة الكويت التي تقود الوساطة ومع الولايات المتحدة لبحث سبل حل الأزمة، نافيا الأنباء التي تدعي فشل زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون للمنطقة.

وكان الوزير القطري وصل الخميس إلى تركيا بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

يذكر أن الرئيس التركي أعرب عن دعمه لقطر في مواجهة الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، ووصف ذلك بأنه "غير إنساني وبالتأكيد غير إسلامي"، وقال إن العقوبات على الدوحة "مذكرة إعدام.

وكان البرلمان التركي أقر يوم 8 يونيو/حزيران الماضي بالأغلبية الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر، التي أبرمت أواخر عام 2015 وعدلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وتمنح تركيا حق إقامة قواعد عسكرية في قطر ونشر قوات عسكرية يتم تحديد حجمها بتوافق البلدين.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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