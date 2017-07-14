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سياسة

شاهد: الصور الأولى لاستشهاد 3 فلسطينيين داخل المسجد الأقصى

14/7/2017

استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الجمعة، بينما أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل مجندة وإصابة جنديين إسرائيليين في عمليات طعن وإطلاق نار في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الاشتباك أسفر أيضا عن إصابة شرطيين إسرائيليين.

وهذه هي العملية المسلحة الثانية في غضون ثلاثة أسابيع الذي ينفذها فلسطينيون في داخل مدينة القدس المحتلة وربما تكون الأولى التي يكون فيها اشتباك مسلح داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح مراسل الجزيرة في القدس إلياس كرام أن الاشتباكات وقعت في حدود الساعة السابعة والربع بالتوقيت المحلي عند منطقة باب الأسباط المؤدي إلى المسجد الأقصى عندما أطلق ثلاثة شبان النار على قوة للشرطة الإسرائيلية الموجودة على الباب.

وأضاف أن الشبان الثلاثة أصابوا ثلاثة من الشرطة جراح اثنين منهم وصفت بالخطيرة ثم دخلوا إلى باحات المسجد الأقصى حيث طاردتهم قوات الشرطة هناك واشتبكت معهم فاستشهدوا في صحن قبة الصخرة المشرفة.

وعقب العملية فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا شاملا على البلدة القديمة وأعلنت منع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وإخلاء جميع المصلين من داخله وإغلاق جميع أبوابه، كما احتجزت حراس المسجد الأقصى عند باب حطة وصادرت هواتفهم النقالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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