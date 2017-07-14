خطيب الأقصى: أول مرة تُمنع الصلاة في المسجد منذ نحو 50 عاما

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى لتكون المرة الأولى التي تمنع فيها الصلاة بالمسجد منذ نحو 5 عقود.

وقال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك، في تصريحات لوكالة "الأناضول" إن المرة الأولى التي تم فيها منع صلاة الجمعة كانت في العام 1969 في اليوم التالي لإقدام الأسترالي مايكل روهان على إحراق المسجد نهاية شهر أغسطس/آب من العام المذكور.

وكانت إسرائيل قد احتلت مدينة القدس الشرقية في العام 1967.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وقتل جنديان إسرائيليان صباح الجمعة خلال اشتباك مسلح في باحات المسجد الأقصى، كما استشهد فلسطيني رابع خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم.

وفي وقت سابق، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إنها قررت منع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وإغلاق أبواب المسجد حتى إشعار آخر.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "إن القائد العام للشرطة الإسرائيلية في القدس يهورام هاليفي قرر إغلاق ابواب المسجد".

وأضافت" كذلك تقرر إخلاء حيز الحرم الشريف من الناس".

وتابعت "كذلك تقرر عدم إجراء صلاة الجمعة في الحرم مما يعني أنه مغلق حتى إشعار آخر".