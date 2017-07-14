ترمب يبحث الأزمة الخليجية مع الملك السعودي

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مكالمة هاتفية، الجمعة، مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، جهود حل الخلافات بين الدول الأربعة وقطر.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، "تحدث الرئيس ترمب، على طائرة إيرفورس وان (الرئاسية)، في مكالمة هاتفية مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وأشار البيان إلى أن "الملك سلمان هنأ الرئيس ترمب، على الانتصار على تنظيم الدولة في مدينة الموصل، شمالي العراق".

وأشار إلى أن الزعيمين "بحثا الجهود الدبلوماسية الأخيرة لحل الأزمة في الخليج.

وفي 5 من يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".