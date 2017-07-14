برلين: تركيا تمنع نوابا ألمان من زيارة جنود في قاعدة للناتو

قال رئيس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني فولفجانج هلميش أن تركيا منعت زيارة لأعضاء في اللجنة من زيارة جنود ألمان في قاعدة لحلف شمال الأطلسي الناتو في مدينة قونيه.

وأضاف هلميش أن وزارة الخارجية الألمانية تلقت مذكرة شفهية بهذا الشأن وأبلغت ممثلي الأحزاب في اللجنة أن تركيا طلبت تأجيل الزيارة نظرا لحالة العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان من المفترض أن تتم الزيارة يوم الاثنين المقبل.

وتتمركز قوة ألمانية يتراوح عددها ما بين 20 إلى 30 جنديا في القاعدة يشاركون في عمليات طائرات "أواكس" التابعة للناتو في إطار الحرب على تنظيم الدولة.

وكانت تركيا قد وعدت بالأساس بالسماح للنواب الألمان بزيارة جنود بلادهم في قاعدة الناتو في قونيه.

وقررت الحكومة الألمانية كانت قررت سحب 260 جنديا ألمانيا من قاعدة الناتو في مدينة انجرليك التركية بالإضافة إلى طائرات استطلاع ألمانية بعد أن حظرت السلطات التركية زيارة الجنود الألمان العاملين في القاعدة.

وبدأت ألمانيا في سحب جنودها وطائراتها في يونيو/ حزيران الماضي إلى الأردن.