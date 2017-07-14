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سياسة|الولايات المتحدة

انتفاضة نسائية في الكونغرس من أجل "ثياب بلا أكمام"

نانسي بيلوسي المرأة الوحيدة التي رأست مجلس النواب الأمريكي
نانسي بيلوسي المرأة الوحيدة التي رأست مجلس النواب الأمريكي
14/7/2017

بعد غضب أشعلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قواعد تمنع النائبات الأمريكيات من ارتداء "ثياب بلا أكمام" تعهد بول ريان رئيس مجلس النواب بأن يراجع مسؤولو المجلس هذه المسألة.

وجاء تعهد ريان بعد أسبوع من تقرير لشبكة (سي.بي.إس) الإخبارية بشأن القواعد القديمة أثار عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعقب هذا التقرير بعض التقارير والتي تضمنت اتهامات لرئيس مجلس النواب باستهدافه للنساء وأشارت التقارير إلى الطقس الحار الذي تشتهر به واشنطن في الصيف.

وقواعد الزي الحالية معمول بها منذ سنوات حتى في فترة رئاسة الديمقراطية "نانسي بيلوسي" للمجلس من 2007 وحتى عام 2011. وبيلوسي هي المرأة الوحيدة التي رأست مجلس النواب الأمريكي.

 وقال ريان في مؤتمر صحفي "هذا ليس بالشيء الجديد وبالتأكيد لم أنصح بهذا الشيء… لكن هذا لا يعني أن تطبيق هذه القواعد لا يحتمل بعض التحديث".

وتلزم القواعد النواب من الرجال بارتداء بدلة وربطة عنق في غرفة البرلمان والردهة خارج الغرفة ولا يفترض أن ترتدي النساء ثيابا دون أكمام إلا إذا ارتدين فوقها سترة أو معطفا.

وليس مسموحا للرجال أو النساء بارتداء أحذية مفتوحة أو رياضية.

وأوضح ريان أنه لن يتم تغيير كل هذه القواعد.

ودخلت نائبات من الكونغرس على خط الجدل الذي أثارته التقارير الإخبارية الأخيرة إذ وزعت " جاكي سباير" النائبة الديمقراطية منشورا حثت فيه النائبات على ارتداء ثياب بلا أكمام فيما وصفته "بجمعة بلا أكمام" يوم 14 يوليو تموز 2017. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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