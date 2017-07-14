الإمارات: متجهون إلى قطيعة ستطول مع قطر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الأزمة الخليجية مع قطر ستدخل مرحلة "النار الهادئة"، متوقعا أن تتجه الأمور إلى قطيعة ستطول.

وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع تويتر "هذا هو ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي، فالدول الأربع المحاصرة لها ستُمارس إجراءاتها السيادية.. نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره، ولعله الأصوب في ظل اختلاف النهج وانعدام الثقة".

وأضاف "متجهون إلى قطيعة ستطول.. الحقيقة أننا بعيدون كل البعد عن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهها، وفي ظل ذلك لن يتغير شيء، وعلينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات".

وجاءت تغريدات قرقاش بعد ساعات من مغادرة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون المنطقة بعد زيارة تنقل خلالها بين الكويت والدوحة وجدة سعيا لإيجاد حل للأزمة الخليجية التي دخلت شهرها الثاني.