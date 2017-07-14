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سياسة|الولايات المتحدة

إصابة كارتر بالإغماء بعد تعرضه للجفاف

الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر (أرشيفية)
الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر (أرشيفية)
13/7/2017

قالت منظمة هابيتات فور هيومانيتي إن الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر وضع تحت الملاحظة (الخميس) بعد تعرضه للجفاف خلال مشروع مبنى خيري في كندا لكن حالته مستقرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن كارتر (92 عاما) أصيب بالإغماء في موقع المبنى في وينيبيج.

وفي بيان قالت منظمة هابيتات فور هيومانيتي وهي منظمة خيرية تروج لملكية المنازل بأسعار معقولة إنه أصيب بالجفاف بينما كان يعمل تحت الشمس الحارقة.

وحصل كارتر وهو ديمقراطي شغل منصب الرئاسة من يناير كانون الثاني 1977 حتى يناير كانون الثاني 1981 على جائزة نوبل للسلام عام 2002 بسبب نشاطه الإنساني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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