شاهد: سيناتور أمريكي يصف حصار قطر بـ"خطأ مبتدئين"

وصف السيناتور الأمريكي البارز بوب كوركر الحصار الذي تفرضه عدد من الدول على قطر بأنه "خطأ مبتدئين"، ارتكبه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال كوركر، رئيسُ لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، (الأربعاء) إنه شعر بخيبة أمل شديدة تجاه الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات وقطر والبحرين منذ أوائل الشهر الماضي على قطر.

واعتبر كوركر، خلال حديثه في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد ارتكب بهذا الحصار "غلطة من ليست لديه خبرة، وهو الذي قد يمثل مستقبل السعودية" على حد تعبيره.

وحث كوركر أعضاء اللجنة على الاطلاع على ملفات الكونغرس التي تظهر حجم الدور الذي تقوم به السعودية في دعم التطرف.

وكان كوركر قد تعهد أواخر الشهر الماضي سحب موافقته على مبيعات السلاح الأمريكية لدول مجلس التعاون الخليجي لحين حل النزاع مع قطر.

ووجه كوركر رسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون قال فيها إنه "ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيدا من الجهد لمحاربة الإرهاب.. لكن النزاعات التي نشبت في الآونة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ليس من شأنها سوى إلحاق الضرر بجهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والتصدي لإيران".

واعتبر السيناتور الجمهوري أن دول الخليج لم تستغل القمة الأمريكية الخليجية التي انعقدت قبل أسابيع في العاصمة السعودية الرياض، وأنها اختارت الدخول في نزاع.