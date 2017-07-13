البث الحي
سياسة

شاهد: حملة للإفراج عن صحفي مصري بارز مهدد بفقدان البصر

13/7/2017

أطلق نشطاء مصريون حملة لمطالبة السلطات بالإفراج عن الصحفي والباحث هشام جعفر، محذرين من تدهور حالته الصحية بشكل يهدد بفقدانه للبصر وإصابته بالفشل الكلوي.

ودشن نشطاء الحملة تحت هاشتاغ #أنقذوا_هشام_جعفر كما جعلوا من اليوم الخميس يوما للتدوين والكتابة عن جعفر، المعتقل منذ 21 شهرا.

وحذرت أسرة جعفر من خطر تعرضه لفقدان البصر بسبب سوء الرعاية الصحية في محبسه بسجن العقرب سيء السمعة، وإصابته بضمور في العصب البصري منذ صغره.

ويعد جعفر (52 عاما) واحدا من رواد الصحافة الإلكترونية في مصر والعالم العربي، وقد عمل مستشارا للمجلس القومي للسكان في مصر، ومستشارا لمنظمة اليونيسيف، وكان يرأس قبل اعتقاله منظمة مدى للتنمية الإعلامية، ويعرف على نطاق واسع في العالم العربي بتشجيعه لقيم الحوار والسلام.

واستعان النشطاء في حملتهم للإفراج عن جعفر بشهادات مصورة العديد من الكتاب والمفكرين المصريين بحقه، مثل نادية مصطفى، أستاذة العلوم السياسية، وأيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة وجهات نظر، عمرو حمزاوي ، وعمرو الشوبكي وعمار علي حسن، ومصطفى النجار وغيرهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)