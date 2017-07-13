شاهد: حملة للإفراج عن صحفي مصري بارز مهدد بفقدان البصر

أطلق نشطاء مصريون حملة لمطالبة السلطات بالإفراج عن الصحفي والباحث هشام جعفر، محذرين من تدهور حالته الصحية بشكل يهدد بفقدانه للبصر وإصابته بالفشل الكلوي.

ودشن نشطاء الحملة تحت هاشتاغ #أنقذوا_هشام_جعفر كما جعلوا من اليوم الخميس يوما للتدوين والكتابة عن جعفر، المعتقل منذ 21 شهرا.

وحذرت أسرة جعفر من خطر تعرضه لفقدان البصر بسبب سوء الرعاية الصحية في محبسه بسجن العقرب سيء السمعة، وإصابته بضمور في العصب البصري منذ صغره.

ويعد جعفر (52 عاما) واحدا من رواد الصحافة الإلكترونية في مصر والعالم العربي، وقد عمل مستشارا للمجلس القومي للسكان في مصر، ومستشارا لمنظمة اليونيسيف، وكان يرأس قبل اعتقاله منظمة مدى للتنمية الإعلامية، ويعرف على نطاق واسع في العالم العربي بتشجيعه لقيم الحوار والسلام.

واستعان النشطاء في حملتهم للإفراج عن جعفر بشهادات مصورة العديد من الكتاب والمفكرين المصريين بحقه، مثل نادية مصطفى، أستاذة العلوم السياسية، وأيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة وجهات نظر، عمرو حمزاوي ، وعمرو الشوبكي وعمار علي حسن، ومصطفى النجار وغيرهم.