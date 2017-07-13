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سياسة|السعودية

شاهد| السفير السعودي بالجزائر: حماس حركة إرهابية

13/7/2017

وصف السفير السعودي في الجزائر سامي الصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها حركة إرهابية.

وقال الصالح في مقابلة تلفزيونية إن "الحركة إذا كانت تسعى إلى خلق.. وإحداث مشاكل فأكيد".

واتهم الصالح قيادات الحركة الموجودين في قطر بإدارة المؤامرات في المنطقة.

وأثارت تصريحات الصالح جدلاً واسعا في الجزائر، وأطلق نشطاء هاشتاغ ضده سُمي "طبعاً مقاومة".

كما أدانت حركة مجتمع السلم الجزائرية تصريحات السفير السعودي ودعته إلى التصحيح والاعتذار.

واعتبرت المنظمة في بيان أن ما قاله السفير يمثل "انحرافاً عن الحق والعدل، والمواثيق العربية والدولية التي تؤكد حقوق الشعب في الكفاح بكل أشكاله ضد الاحتلال".

وأضافت الحركة أن موقف السفير السعودي يمثل أيضا "اعتداءً على قافلة الشهداء" التي قدمتها حماس و"استخفافا بقيمة الجزائر وثورتها التحررية ومواقف مؤسساتها الرسمية الداعمة للكفاح الفلسطيني".

كما دعت حركة "حماس" السفير السعودي في الجزائر إلى سحب تصريحاته. وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم "حماس" لقناة النهار الجزائرية، إن حماس حركة مقاومة تدافع عن الأمة العربية جمعاء.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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