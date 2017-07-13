شاهد: استسلام مقاتلين أجانب من "تنظيم الدولة" في الموصل

نشرت قوات الأمن العراقية شرائط فيديو يظهر فيها مقاتلون أجانب من "تنظيم الدولة الإسلامية" يستسلمون في المدينة القديمة في الموصل (الأربعاء).

ويظهر بعضهم وهم يسيرون على عكاكيز.

وظهرت في أحد الشرائط مجموعة من مقاتلي "التنظيم" وقد تعرت صدورهم وجلسوا على الأنقاض.

وفي شريط آخر، ورد أنه صور (الثلاثاء) ظهر مقاتلون آخرون وهم يخلعون ستراتهم قبل استسلامهم.

ودارت اشتباكات بين القوات العراقية ومقاتلين تابعين للدولة الإسلامية في الموصل القديمة (الأربعاء) بعد أكثر من 36 ساعة من إعلان بغداد النصر في المدينة التي أعلن التنظيم منها قيام خلافته.

والنصر الذي أعلنه رئيس وزراء العراق حيدر العبادي هو أكبر هزيمة لـ "لدولة الإسلامية" منذ اجتياحها مناطق واسعة في شمال وغرب العراق قبل ثلاث سنوات.

ولا تزال بعض المناطق في الموصل غير آمنة وأدى القتال الذي استمر نحو تسعة أشهر إلى دمار واسع في المدينة.