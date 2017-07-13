"حماس" تستنكر اتهام السفير السعودي بالجزائر لها بالإرهاب

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة (الخميس) تصريحات السفير السعودي في الجزائر، سامي صالح، اتهم خلالها الحركة بممارسة "الإرهاب".

وقالت الحركة، في بيان لها: "نعبر عن بالغ الأسف والاستهجان لما صدر عن السفير السعودي في الجزائر من تصريحات تحريضية ضد الحركة ووصفها بالإرهاب".

وتابعت الحركة: "نعتبر تلك التصريحات غريبة عن قيم ومبادئ أمتنا العربية والإسلامية؛ العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية".

وأكّدت الحركة على" مشروعية مقاومتها ضد الاحتلال الإسرائيلي"، مشددةً على أنه "العدو المركزي للأمتين العربية والإسلامية".

وتابعت "حماس وقوى المقاومة الفلسطينية رأس الحربة في الدفاع عن الأرض المقدّسة".

ودعت "حماس" السعودية إلى وقف التصريحات التي قالت الحركة إنها "تسئ للمملكة، ولتاريخها ومواقفها تجاه القضية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وكان السفير السعودي في الجزائر، قد قال (الأربعاء) خلال لقاء صحفي إن حركة "حماس" مصنّفة ضمن القوائم الإرهابية لدى السعودية.