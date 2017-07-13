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سياسة

توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بسبب أزمة الوقود

محطة كهرباء غزة
محطة كهرباء غزة
13/7/2017

توقفت محطة الكهرباء الوحيدة العاملة في غزة عن العمل مساء الأربعاء بسبب نقص حاد في الوقود، ما سيترك القطاع بدون كهرباء تماما.

وأفاد مسؤولون بشركة الكهرباء في غزة أنهم أوقفوا آخر "توربين" يعمل في المحطة الواقعة جنوب القطاع.

ويعاني القطاع -الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة- من أزمة طاقة منذ وسط أبريل/نيسان الماضي بسبب خلاف حول الضرائب بين حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتقبع غزة تحت حصار إسرائيلي شديد منذ أن بسطت حماس سيطرتها عليها منذ عشر سنوات، ويعاني السكان من انقطاع التيار الكهربي بشكل متكرر.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، لم تولد محطة الكهرباء في غزة ما يصل إلى ميغا/وات في الوقت الذي خفّضت فيه إسرائيل كمية الكهرباء التي تنقلها إلى القطاع.

وتعرضت خطوط الكهرباء التي تم بناؤها لتنقل الكهرباء من مصر لأضرار بسبب العمليات العسكرية شمال سيناء.

يُذكر أن القاهرة أرسلت حوالي 4 ملايين لتر من الوقود منذ أسبوعين لتشغيل محطة الطاقة، لكنها لم تكن كافية لحل الأزمة المتفاقمة.

وفي وقت سابق، اتهمت سلطة الطاقة في غزة السلطة الوطنية الفلسطينية بمنعها من إرسال تحويلات مالية لشراء الوقود المصري لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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