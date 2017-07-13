السلطة الفلسطينية تتفق على شراء المياه من إسرائيل

أعلن جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشرق الأوسط عن اتفاق بشأن المياه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقال غرينبلات إن إسرائيل، التي أدت محطاتها للتحلية إلى وجود فائض في المياه، ستبيع ما يصل إلى 33 مليون متر مكعب إلى السلطة الفلسطينية.

وقدر رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم الرقم بنحو 32 مليون متر مكعب وقال إن 22 مليون متر مكعب ستذهب إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بينما سيتم ضخ عشرة ملايين متر مكعب إلى قطاع غزة.

وأكد غنيم أن الاتفاق "لا يوجد له أي انعكاسات على مفاوضات الحل النهائي، كما لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع إصرار الفلسطينيين على الحصول على حقوقهم العادلة من كافة المصادر المائية".

ووافقت السلطة الفلسطينية والأردن وإسرائيل عام 2013 من حيث المبدأ على خطة برعاية البنك الدولي لبناء خط أنابيب طوله نحو 200 كيلومتر ويمتد من البحر الأحمر وحتى البحر الميت ومحطة لتحلية المياه في ميناء العقبة الأردني.

وبموجب الاتفاق، تجري تحلية مياه البحر الأحمر وتوزيعها بين الأردن وإسرائيل وفلسطين، ونقل المياه المالحة في أعقاب عملية التحلية عن طريق القناة إلى البحر الميت لإنقاذه من الانحسار وانخفاض مستوى المياه فيه.

وستنتج محطة تحلية المياه نحو 80 مليون متر مكعب من المياه سنويا على الأقل.

وبموجب اتفاق وقع مع الأردن في 2015 فستشتري إسرائيل ما يصل إلى 40 مليون متر مكعب من هذه الكمية.