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سياسة|ألمانيا

ألمانيا تحذر رعاياها من "الاختطاف" في مصر

أثار انفجار الكنيسة البطرسية بالقاهرة في ديسمبر 2016
أثار انفجار الكنيسة البطرسية بالقاهرة في ديسمبر 2016
13/7/2017

حذرت الحكومة الألمانية مواطنيها من السفر إلى مصر، وأرجعت ذلك لاحتمالات وقوع "عمليات إرهابية" قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تستهدف أجانب ومصريين.

ودعت الوزارة في أحدث تنبيه نشرته على صفحتها (الخميس) المواطنين الألمان لتوخي الحذر في حال سفرهم إلى مصر.

وتابعت "بالإضافة إلى المخاطر الإرهابية هناك أيضا إمكانية تعرض الألمان الموجودين في مصر أو من ينوي قضاء إجازته فيها، للاختطاف".

كما شدد تحذير الخارجية الألمانية الأمني على ضرورة تجنب أماكن المظاهرات والتجمعات الكبيرة، وبشكل خاص دور العبادة والجامعات ومؤسسات الدولة.

وشهدت مدن مصرية ومن بينها العاصمة "القاهرة" تفجيرات وهجمات دامية، استهدفت خصوصا مقرات وعناصر الأمن والكنائس، وتبنتها تنظيمات مسلحة تعلن الحرب على الحكومة المصرية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ، وتم تمديدها في الرابع من يوليو/تموز الجاري.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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