7 من مستخدمي "تويتر" يقاضون ترمب بعد حظرهم من متابعة حسابه

رفع عدد من مستخدمي موقع "تويتر"، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، واثنين من مسؤولي الاتصال في البيت الأبيض.

وجاءت الدعوى على خلفية حظر هؤلاء المستخدمين من متابعة حساب ترمب الرسمي؛ إثر توجيههم انتقادات إليه.

وتقدم سبعة من المستخدمين الأمريكيين لـ"تويتر" بدعوى أمام محكمة اتحادية في الدائرة الجنوبية بنيويورك ضد ترمب واثنين من مساعديه، أحدهما هو شين سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض.

وتتضمن أوراق الدعوى اتهام الرئيس الأمريكي ومساعديه الاثنين بانتهاك الحقوق الدستورية لمستخدمي "تويتر" الأمريكيين بحظرهم من متابعة حساب ترمب الرسمي، ومنعهم من متابعة أخباره وتصريحاته.

وحجب القائمون على إدارة الحساب الرسمي لترمب هؤلاء المستخدمين على خلفية انتقادهم لعدد من تغريدات الرئيس الأمريكي والسخرية منها، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

من جهته، أعرب معهد "نايت فرست أمندمينت" في جامعة كولومبيا بنيويورك عن تضامنه مع المتضررين السبعة من الحظر، معتبرا أن فعل ترامب يمثل مخالفة للدستور الأمريكي.

ويتابع الحساب الرسمي لترمب، الذي تولى السلطة يوم 20 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، على موقع "تويتر" قرابة 33 مليون شخص.