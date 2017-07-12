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سياسة

شاهد: لحظة انفجار قنبلة وسط دورية للحرس الوطني الفنزويلي

12/7/2017

أصيب جنديان جراء انفجار قنبلة وسط مجموعة من قوات الحرس الوطني الفنزويلي أثناء قيامها بدوريات على دراجات نارية بالشارع في وضح النهار بمنطقة تشاكاو في كاراكاس، الاثنين.

والتقط صحفي محلي مقطع الفيديو الذي رصد لحظة انفجار القنبلة وسط الجنود، ويمكن رؤية دورية كبيرة لقوات الحرس الوطني تجوب بدراجاتها على طول شارع متعرج عندما ظهر فجأة لهب الانفجار.

وأشار الصحفي إلى أن اثنين من أفراد الجيش الوطني أصيبوا في اعقاب انفجار القنبلة، بينما قالت الحكومة الفنزويلية، مساء الثلاثاء، أن 7 من أعضاء الحرس الوطني أصيبوا في الهجوم التفجيري.

يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الاحتجاجات في فنزويلا لأكثر من مائة يوم يطالب فيها المتظاهرون برحيل الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يسعى لتطبيق تعديلات دستورية لتوسيع صلاحياته.

المصدر : رويترز
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