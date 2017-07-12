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سياسة|الصين

شاهد: انهيارات بالجملة في الصين بسبب الفيضانات والعواصف المطيرة

12/7/2017

تسببت الفيضانات الناجمة عن العواصف المطيرة طويلة الأمد بسلسلة من الانهيارات والانزلاقات الأرضية، وأضرار وتلف بالطرق في أجزاء مختلفة من مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، الثلاثاء.

وتأثر ما مجموعه 19 بلدة في مقاطعة كونغجيانغ بسبب الفيضانات الغزيرة، وقد قُطعت العديد من الأماكن تمامًا عندما انهارت الطرق أو عرقلتها الانهيارات الأرضية.

وأظهر الفيديو الذي أطلق عليه السكان المحليون موجات الفيضان الطويلة التي تحطمت فوق الجسر وهي تغطي حتى المركبات التي تمر أعلى الجسر، كما أظهرت اللقطات مئات الأمتار المربعة من الطرق المنهارة، دون وقوع إصابات.

وتضرر أكثر من 5000 من السكان جراء العواصف المطيرة والفيضانات اللاحقة؛ بينما تضررت مئات المنازل وغرقت 181 هكتارا من الأراضي الزراعية، ونتيجة لذلك، بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة نحو 10 ملايين يوان (مليون و473 ألف دولار).

وقد نشرت الحكومة المحلية عمال لتطهير الطرق من آثار الفيضانات من أجل التدفق السلس لحركة المرور، والتأكد أيضًا من وجود إمدادات غذائية وكهربائية ثابتة.

المصدر : رويترز
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