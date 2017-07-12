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سياسة|المكسيك

شاهد: انفجار تحت الأرض ينذر ببركان جديد في المكسيك

12/7/2017

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن سكان مدينة مكسيكية عبروا عن مخاوفهم من ثوران بركان جديد تحت الأرض، بعد اندلاع غازات ودخان كثيف من أحد الحقول بالمدينة.

وذكرت التقارير أن الشقوق ظهرت على الأرض في مدينة بويبلو فيجو في ولاية ميتشواكان الجنوبية، إذ سجلت درجات حرارة حوالى 250 درجة تحت الأرض.

وقد تجمع السكان المحليون في الموقع مع تحقيقات أولية كشفت أن سبب الانفجار هو نشاط الطاقة الحرارية الأرضية من مستنقع تحت الأرض.

يذكر أن الدخان بدأ بالتصاعد من الأرض منذ الأحد، وأنشأت السلطات المحلية طوقًا أمنيًا حول المنطقة لمنع السكان من الاقتراب وربما حرقهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وعلى الرغم من أن الخبراء قد طمأنوا السكان بأن البركان لم يتشكل بعد، لكن السكان لا يزالون متشككين.

ووفقًا للتقارير، هناك أكثر من 3000 من البراكين في المكسيك، ولكن حوالي 45 منهم فقط تعتبر نشطة.

المصدر : رويترز
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