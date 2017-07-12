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سياسة|البرازيل

حكم بسجن رئيس البرازيل الأسبق 9 سنوات

رئيس البرازيل الأسبق ايناسيو لولا دا سيلفا
رئيس البرازيل الأسبق ايناسيو لولا دا سيلفا
12/7/2017

أصدرت محكمة برازيلية حكما بالسجن بحق الرئيس الأسبق للبلاد لويز ايناسيو لولا دا سيلفا تسع سنوات وستة أشهر لإدانته بتهم فساد.

وواجه  لولا دا سيلفا اتهامات بالاستفادة من الفساد خلال فترتي ولايته كرئيس للبلاد بين عامي 2003 و2011.

وقالت المحكمة إن شركة البناء "اواس" قامت بتجديد شقة مملوكة لدا سيلفا على ساحل المحيط الأطلسي بقيمة تقترب من  مليون و200 ألف دولار مقابل أن يقدم دا سيلفا عقودا للشركة مع شركة بتروباس، وهي شركة النفط المملوكة للدولة.

وقال محامو دا سيفا إنهم سيستأنفون الحكم.

وسيظل دا سيلفا مطلق السراح إلى أن يصدر حكم نهائي في القضية.

ووجه الحكم ضربة قوية لفرص عودة دا سيلفا إلى الحياة السياسية مرة أخرى بعد ست سنوات على ترك منصبه.

وكانت هناك توقعات قوية بأن يخوص دا سيلفا الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تجرى العام القادم.

المصدر : وكالات
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