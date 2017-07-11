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سياسة

عشرات الإصابات في حريق بشركة للبتروكيماويات في مصر

10/7/2017

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء (الاثنين) عن إصابة 44 مواطنا جراء حريق داخل شركة للبتروكيماويات نجم عن انفجار صهريج غاز بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الإسكندرية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن 6 من المصابين حالتهم خطيرة إذ تتجاوز نسبة الحروق لديهم 60%.

وقال المهندس أسامة المهدي، رئيس شركة سيدبك للبتروكيماويات، في بيان إنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب بعد ظهر الإثنين في وحدة لإنتاج الإيثيلين أثناء تنفيذ أعمال الصيانة السنوية للشركة.

وأكد رئيس الشركة أن الحادث لن يكون له تأثير على الإنتاج وأن الشركة ستعاود العمل مرة أخرى طبقا للبرنامج المخطط بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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