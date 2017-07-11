شاهد: مقتل 16 في تحطم طائرة عسكرية في مسيسيبي

قتل 16 شخصا في تحطم طائرة عسكرية في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، وأكدت قيادة مشاة البحرية الأمريكية أن حادثا وقع لطائرة من طراز "كي سي-130" ليلا وأن ركابها ال16 قتلوا.

وقال مسؤول بإدارة الطوارئ في ولاية مسيسيبي إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة عسكرية أمريكية في ريف الولاية.

ونقلت صحيفة "كلاريون ليدجر" عن مدير وكالة إدارة الازمة في ميسيسيبي لي سميثون أن الطائرة تحطمت حوالي الساعة 16,00 (21,00 ت غ) بين مقاطعتي سانفلاور وليفلور، وأدى سقوطها إلى اندلاع حريق تدخلت فرق الإطفاء لإخماده.

ولم ترد أي تفاصل رسمية بشأن ملابسات حادث التحطم الذي وقع في مقاطعة ليفلور بشمال مسيسيبي على بعد نحو 160 كيلومترا شمالي جاكسون عاصمة الولاية.

وقالت الكابتن سارة بيرنز المتحدثة باسم سلاح مشاة البحرية الأمريكية إن طائرة نقل من طراز هيركليز كي سي-130 "تعرضت لحادث" فيما ذكرت وسائل إعلام في بادئ الأمر أنه تأكد مقتل خمسة أشخاص.

ووصف حاكم مسيسيبي فيل بريانت في بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الحادث بأنه "مأساة" لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وأظهرت صور نشرتها مؤسسات إخبارية على الإنترنت حطام طائرة تشتعل بها النيران في حقل محاط بنباتات طويلة مع تصاعد عمود كبير من الدخان في السماء فوق موقع الحادث.