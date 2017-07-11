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سياسة

دول الحصار: مذكرة قطر وأمريكا غير كافية وإجراءاتنا مستمرة

وزراء خارجية دول حصار قطر خلال اجتماعهم بالقاهرة مطلع شهر يوليو - أرشيفية
وزراء خارجية دول حصار قطر خلال اجتماعهم بالقاهرة مطلع شهر يوليو - أرشيفية
11/7/2017

قالت دول الحصار إن مذكرة التفاهم التي وقعتها قطر والولايات المتحدة لتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب غير كافية، وإنها ستستمر في إجراءاتها ضد الدوحة.

وقالت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في بيان مشترك إن المذكرة التي وقعها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون هي نتيجة لما وصفتها بضغوط من قبلها استمرت سنوات.

وأضاف البيان أن الدول الأربع ستراقب عن كثب مدى جدية قطر في مكافحة كافة أشكال تمويل الإرهاب ودعمه، كما قالت إن إجراءاتها الحالية سوف تستمر إلى أن تلتزم قطر بتنفيذ ما سمتها المطالب العادلة كاملة، والتي "تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة"، حسب ما ورد في البيان.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أعلن عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة قبل أسبوع أن تلك الإجراءات ستظل قائمة حتى تعدل قطر سياستها، على حد تعبيره.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء السعودية
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