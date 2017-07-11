توقيع مذكرة تفاهم بين قطر والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب

أعلن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن توقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف بن عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، أن قطر هي أول دولة توقع على برنامج تنفيذي هو الأول من نوعه مع واشنطن لمكافحة الإرهاب، داعيا دول الحصار للانضمام مستقبلا إلى هذا البرنامج.

وعن قيام دول الحصار بتسريب وثائق اتفاق الرياض عام 2014، قال وزير الخارجية القطري إن قطر التزمت بكافة بنود اتفاق الرياض، وإن دول الحصار سربت الوثائق السرية للاتفاق للتقليل من جهود الوساطة الكويتية، مشيرا إلى أن الاتفاق كان جماعيا بين الدول الموقعة ولا يعني قطر وحدها.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن تقديره لاستجابة قطر لمبادرة مكافحة تمويل الإرهاب، مضيفا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تعكس التفاهمات التي جرت خلال الفترة السابقة، مشددا على أن قطر سوف تعمل المزيد من أجل محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات.

كما أشار تيلرسون إلى أن دور الولايات المتحدة هو دعم الوساطة الكويتية للتوصل لحل عبر الحوار بين كافة الأطراف.