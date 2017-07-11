الكويت وأمريكا وبريطانيا تدعو لسرعة احتواء الأزمة الخليجية عبر الحوار

ناشدت دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة جميع أطراف الأزمة الخليجية سرعة احتوائها وإيجاد حل لها في أقرب وقت من خلال الحوار.

وأعربت الدول الثلاث عن عميق القلق جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة.

جاء ذلك عقب اجتماع مشترك عقده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزيرُ الخارجية الكويتي، مع كل من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل مساء الاثنين في قصر "بيان" بالعاصمة الكويتية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن الدول الثلاث ناشدت "كافة الأطراف سرعة احتواء الأزمة الراهنة في المنطقة وإيجاد حل لها في أقرب وقت من خلال الحوار".

ووصل تيلرسون إلى الكويت الإثنين لإجراء محادثات تستهدف حل الأزمة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن تيلرسون، الذي كون علاقات وثيقة في الخليج أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، سيجري محادثات مع زعماء الكويت وقطر والسعودية.