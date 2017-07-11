العفو الدولية تطالب بلجنة تحقيق بالجرائم ضد المدنيين في الموصل

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم بحق المدنيين في الموصل يحتمل أن يكون ارتكبها تنظيم الدولة أو القوات العراقية والتحالف الدولي.

وقالت مديرة الأبحاث في أمنستي لمنطقة الشرق الأوسط لين معلوف في بيان إن "الفظائع التي شهدها الناس في الموصل واحتقار الحياة الإنسانية من جانب كل أطراف النزاع لا يجب أن تبقى من دون عقاب".

وأشارت إلى أنه يجب أن يتم فورا تشكيل لجنة مستقلة تكون مهمتها إجراء تحقيقات في كل الحالات التي تتوفر فيها أدلة جديرة بالثقة على انتهاك القانون الدولي، ونشر نتائج هذه التحقيقات.

وأتى بيان المنظمة بعيد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الإثنين الانتصار على "الوحشية والإرهاب" بعدما أنهت قواته ثلاث سنوات من حكم التنظيم لثاني أكبر مدن العراق، لكن دحر التنظيم من معقله الرئيسي في العراق كان ثمنه آلاف القتلى والجرحى وعشرات آلاف المهجرين إضافة الى دمار هائل.

وأكدت أمنستي استنادا إلى أبحاث أجرتها وإفادات شهود عيان جمعتها أن تنظيم الدولة الاسلامية ارتكب "انتهاكات خطرة للقانون الدولي الإنساني" و"جرائم حرب" من بينها خصوصا استخدام المدنيين "دروعا بشرية" وارتكاب "جرائم قتل بدون محاكمات طالت مئات إن لم يكن آلاف الرجال والنساء والأطفال ممن حاولوا الفرار" من المعارك.

بالمقابل اتهمت المنظمة الحقوقية الدولية القوات العراقية والتحالف الدولي الذي يدعمها وتقوده الولايات المتحدة بشن هجمات "غير قانونية" وباستخدام القوة غير المتكافئة في بعض الحالات، وأوردت مثالا على ذلك ما حصل في 17 مارس /آذار حين قُتل 105 مدنيين في غارة جوية نفذها التحالف.

وقالت أمنستي إن "القوات العراقية والتحالف الدولي لم ينجحوا في توفيق تكتيكاتهم مع الواقع (الميداني) واستمروا في استخدام أسلحة متفجرة تفتقر إلى الدقة" في مناطق مأهولة بالسكان.

وأضاف بيان المنظمة أن "استخدام تنظيم الدولة المدنيين دروعا بشرية لا يقلل من الواجب القانوني للقوات الموالية للحكومة في حماية المدنيين".