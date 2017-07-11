أمير الكويت يؤكد مواصلة جهوده لحل الأزمة الخليجية

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عزمه مواصلة جهود الوساطة التي يقوم بها من أجل حل الأزمة الخليجية.

وشدد الشيخ صباح في بيان صادر عن الديوان الأميري اليوم الكويتي على ضرورة الحفاظ على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وحل الأزمة الراهنة في إطاره.

وأضاف البيان "أن مسيرة مجلس التعاون تمثل الخيار والتطلعات المنشودة، ولا يمكن التفريط فيها، ويجب الحفاظ عليها والتمسك بها".

وقال أمير الكويت إنه يشعر بالمرارة حيال التطورات غير المسبوقة التي يشهدها البيت الخليجي، في إشارة إلى الأزمة التي فجرها إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين -إضافة إلى مصر- فجر الخامس من الشهر الماضي قطع علاقاتها مع قطر، ومحاصرتها.

بيد أن أمير الكويت أوضح أنه رغم ذلك فإن ما لمسه من ردود فعل إيجابية وتأييد دولي للمساعي الكويتية، يضاعف عزمه على مواصلة هذه المساعي. وقال الشيخ صباح "لن نتخلى عن مسؤولياتنا التاريخية، وسنكون أوفياء لها حتى يتم تجاوز هذه التطورات وانجلاؤها عن سمائنا، وتعود المحبة والألفة لبيتنا الخليجي الذي سيبقى وحده قادرا على احتواء أي خلاف ينشأ في إطاره".