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سياسة

وزير الخارجية الأمريكي يشيد "بشجاعة" تركيا أثناء محاولة الانقلاب

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
10/7/2017

أشاد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأحد بشجاعة الشعب التركي في الدفاع عن الديمقراطية من محاولة انقلابية قبل نحو عام.

وقال تيلرسون إن الولايات المتحدة ترى تركيا شريكا في مسعاها من أجل تعزيز أمن الطاقة في المنطقة. وكان الوزير الأمريكي يتحدث في حفل افتتاحي لمؤتمر عن النفط في إسطنبول تسلم خلاله جائزة تكريما له عما قام به في مجال صناعة النفط على مدى أربعة عقود.

وتابع تيلرسون "جميعنا هنا في إسطنبول نعيش لحظة بالغة الأهمية. قبل نحو عام هب الشعب التركي .. النساء والرجال الشجعان .. للوقوف في وجه مدبري الانقلاب ودافعوا عن ديمقراطيتهم".

ومضى يقول "انتهز هذه الفرصة للاعتراف بشجاعة وشرف ضحايا الأحداث التي وقعت في 15 يوليو 2016".

كانت مجموعة من الجنود المتمردين قادت دبابات وطائرات هليكوبتر وطائرات حربية مساء 15 يوليو تموز وهاجمت البرلمان وسيطرت على الطرق والجسور في محاولة للإطاحة بالحكومة.

وفشلت المحاولة الانقلابية عندما خرج آلاف الأتراك إلى الشوارع للاحتجاج في استجابة لدعوة الرئيس طيب أردوغان لمقاومة الانقلاب، وقتل في هذه الليلة أكثر من 240 شخصا غالبيتهم مدنيون.

المصدر : رويترز
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